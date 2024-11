No início da noite desse domingo, 24, a Brigada Militar através dos policiais militares do 37°BPM prendeu um homem com 22 anos idade por tráfico de drogas em Pinheirinho do Vale.

Na ação foram apreendidas 28 buchas de cocaína e R$ 117,00 reais.

O homem preso em flagrante, foi encaminhado juntamente com o usuário e o material apreendido até a Delegacia de Polícia.