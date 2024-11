Acidente de trânsito é registrado na RST 472 entre Tenente Portela e Palmitinho

Durante a ação, foram encontradas 01 Pistola 9mm, 01 carregador com 14 munições 9mm e 01 Carabina de pressão com luneta, silenciador e bide.

Apreensão Há 14 horas Em Polícia l Trânsito Brigada Militar e Polícia Civil cumprem mandado de busca e apreensão em Campo Novo. Durante a ação, foram encontradas 01 Pistola 9mm, 01 carregador com 14 munições 9mm e 01 Carabina de pressão com luneta, silenciador e bide.