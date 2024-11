Capotamento é registrado na ERS-210 em São Martinho

Na noite desta quarta-feira (20), por volta das 22h, um grave acidente seguido de capotamento foi registrado na ERS-210.

De acordo com informações iniciais, um veículo Volkswagen Gol, ao tentar realizar uma ultrapassagem, acabou capotando. No automóvel estavam quatro ocupantes: dois homens e duas mulheres. Os homens são naturais de São Martinho.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro. O motorista ficou preso nas ferragens, exigindo trabalho especializado para sua remoção. Ele sofreu cortes durante o acidente, enquanto os demais ocupantes tiveram apenas ferimentos leves, segundo informações preliminares.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento hospitalar, sendo levadas para unidades em Boa Vista do Buricá e São Martinho. A polícia irá investigar as circunstâncias do acidente.