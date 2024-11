Idoso morre atropelado na BR-468, em Tiradentes do Sul

Um grave acidente do tipo atropelamento foi registrado na noite desta terça-feira (19), por volta das 21 horas, na BR-468 em Tiradentes do Sul.



A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada via 193, pela guarnição da Brigada Militar para atendimento de vítima gravemente ferida aproximadamente 2 KM antes do município de Tiradentes do Sul, sentido Três Passos a Tiradentes do Sul.



A vítima, um idoso de 70 anos estava com múltiplas fraturas e suspeita de hemorragia interna no tórax. A mesma foi rapidamente colocada na maca e iniciada a condução ao Hospital de Caridade de Três Passos.



Durante o trajeto, avaliou-se os sinais vitais e foi verificado que a vítima não respirava e não tinha pulso.



Foram realizadas manobras de reanimação pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar, no entanto, sem sucesso. Ao chegar no Hospital em Três Passos, a vítima estava sem vida.



Não foi confirmada a identidade da vítima. Também não há informações sobre o veículo envolvido no atropelamento.