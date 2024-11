Incêndio atinge o Bolicho da Praça em Palmeira das Missões

Durante a noite dessa terça-feira (19), o Bolicho da Praça, instalado na Praça Nassib Nassif (Praça da Prefeitura) em Palmeira das Missões foi atingido por um incêndio de grandes proporções.

O fato foi registrado por volta das 23h50min no local, que já está sem uso e manutenção há um bom tempo, com as chamas se espalhando rapidamente e destruindo todo teto e estrutura interna de madeira.

Os Bombeiros Militares de Palmeira das Missões foram acionados e trabalharam no local até o início da madrugada para controlar o fogo, com o mesmo sendo debelado até a 1h dessa quarta-feira (20).

As causas inda são desconhecidas e serão apuradas. Não há informações de feridos no incêndio.