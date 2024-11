Polícia Rodoviária Federal apreende 128 kg de cocaína em abordagem na BR-386

Na tarde desta segunda-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 39 anos que transportava 128,7 quilos de cocaína escondidos nos estepes de um caminhão. A abordagem ocorreu durante uma operação de combate à criminalidade na BR-386, em Sarandi.

O veículo, um caminhão Volvo com placas de Camaquã, foi parado pelos agentes para fiscalização. Durante a inspeção, os policiais identificaram irregularidades nos dois estepes do veículo. Ao realizarem uma busca detalhada, descobriram a droga acondicionada no interior dos pneus.

O motorista, natural de Camaquã, não possuía antecedentes criminais, mas foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado, juntamente com o caminhão e a substância apreendida, para a Polícia Judiciária, onde será registrado o caso e dado prosseguimento aos trâmites legais.

A apreensão representa um importante golpe no tráfico de drogas na região.