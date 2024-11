Filho é preso após agredir sua mãe com faca em Panambi

Na noite de domingo (17), por volta das 19h40min, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Panambi foi acionada para socorrer uma dona de casa ferida por faca. A equipe militar foi até a Rua Edemundo Rahmeier, no bairro Khun, em Panambi, e encontrou a mulher, de 67 anos, com ferimentos graves decorrentes de estocada de faca.

A vítima foi encaminhada ao plantão do Hospital de Panambi, e sua situação é considerada de média gravidade devido às lesões sofridas. A Brigada Militar foi acionada e iniciou as diligências. Segundo informações de populares, o filho da vítima, apontado como suspeito foi visto seguindo em direção Rua Iriapira, proximidades do Museu a Céu Aberto, a guarnição conseguiu deter o suspeito.

Após passar por exames na UPA de Panambi, o suspeito de 43 anos, foi encaminhado para prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Panambi. Devido à gravidade do fato e ao flagrante, o delegado de plantão decretou a prisão, e o suspeito deve ser encaminhado para o Presídio da Modulada em Ijui ainda na madrugada de segunda-feira.

A vítima, mãe do suspeito, passou por exames, e não está descartada uma intervenção cirúrgica nas próximas horas devido aos ferimentos, incluindo uma lesão grave na região da cabeça. A Polícia Civil segue investigando o caso, que pode estar relacionado a tentativa de feminicídio.