Após um ano, homem que teria caído no rio Turvo segue desaparecido em Três Passos

Após um ano do desaparecimento completado neste domingo, 17, familiares seguem sem notícias do paradeiro de Pedro Volmir dos Santos. Na tarde daquele dia, moradores de Linha Navegantes confirmaram que viram Pedro caminhando em direção à ponte do rio Turvo, na divisa com Tenente Portela. Quatro dias depois, o Corpo de Bombeiros deu início às buscas pela superfície do rio no interior de Três Passos.

Conforme informações de um familiar, diante da suspeita de que Volmir podia ter caído na água ao tentar passar pela ponte, que estava danificada após a enchente, a guarnição procurou por uma das margens desde o local até a outra ponte na RSC-472, em Linha Turvo. Devido ao alto volume de água, os bombeiros não conseguiram percorrer o rio de barco.

Sobre o caso

Volmir, de 52 anos, é morador da localidade de Bela Vista, interior de Miraguaí, e saiu no dia 16 de novembro de 2023 para visitar parentes em Três Passos e, desde então, não mais retornou para casa. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia. Familiares temiam que ele pudesse ter caído na água. Qualquer informação que possa ajudar a encontra-lo pode ser repassada pelo número para contato é 55 9 9619-1295.