Brigada Militar prende autor de tentativa de feminicídio em Palmeira das Missões

Na noite de sábado (16), a Brigada Militar através do efetivo do 39º Batalhão de Policia Militar efetuou a prisão do autor de tentativa de feminicídio ocorrido na área central de Palmeira das Missões na manhã do mesmo dia.

A prisão ocorreu após buscas continuas e incansáveis das guarnições de serviço em Palmeira das Missões que não mediram esforços desde o momento do fato e lograram êxito na prisão do homem.

Após a prisão o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia para registro do flagrante e posterior encaminhado ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões.