No início da madrugada deste sábado (16), por volta da 00h30, dois veículos colidiram na ERS 330 no bairro Irapuá, em Miraguaí.

Não há informações sobre feridos no acidente. Um dos veículos ficou sobre a pista.

A Brigada Militar esteve no local controlando o trânsito e auxiliando na remoção do veículo da pista.