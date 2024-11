Violência contra a Mulher na Região Celeiro: Um retrato da violência em números

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) divulgou recentemente os dados de ocorrências relacionadas à violência contra a mulher, amparadas pela Lei Maria da Penha, em municípios gaúchos até outubro de 2024. O balanço indica que a situação permanece crítica na Região Celeiro, mesmo com registros que demonstram estabilidade nos índices de violência em comparação ao ano anterior.

Nos primeiros dez meses de 2024, a Região Celeiro registrou 723 delitos de violência contra a mulher, representando uma média de 2,37 ocorrências diárias. Esse número é semelhante ao total de 2023, revelando que o quadro de agressões contra mulheres não apresentou redução.

Alguns dados se destacam nos registros até outubro de 2024:

Tentativas de Feminicídio e Estupros: Em dez meses, foi registrado um caso de tentativa de feminicídio e 27 ocorrências de estupro, quase que se igualando as 28 ocorrências de todo o ano de 2023.



Ameaças e Lesão Corporal: Ameaças lideram as ocorrências, com 475 registros, seguidas de 220 casos de lesão corporal.



Violência em Alta no Mês de Agosto: Agosto foi o mês com maior número de casos, registrando 96 ocorrências de agressões, elevando a média diária para 3,09 casos.



Três Passos com o Maior Número de Casos: O município de Três Passos registrou o maior volume de agressões, com 140 ocorrências, das quais 102 foram ameaças.



Índice de Criminalidade: Em termos proporcionais, Miraguaí apresentou a maior taxa de criminalidade contra mulheres, com 10,21 casos por mil habitantes, seguido por Barra do Guarita (8,36) e Campo Novo (6,51). Entre os menores índices estão São Valério do Sul (1,93), Vista Gaúcha (2,81) e São Martinho (2,86).

Sobre o Cálculo da Taxa de Criminalidade:

A taxa de criminalidade é calculada proporcionalmente a cada 100 mil habitantes, permitindo comparações entre regiões de diferentes tamanhos populacionais. Para a Região Celeiro, onde as cidades têm populações menores, a taxa é adaptada para mil habitantes, o que torna os índices mais representativos.

Os dados divulgados pela SSP-RS revelam um cenário de violência contínua contra a mulher na Região Celeiro, reforçando a necessidade de políticas públicas de enfrentamento e prevenção desse tipo de crime.

TAXA DE CRIMINALIDADE