PRF inicia operação de fiscalização de velocidade nas rodovias do norte do RS

Nesta quarta-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início à XXXIV Operação Temática de Fiscalização de Velocidade (OTEVEL) em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. A operação tem como objetivo intensificar a fiscalização de velocidade nas rodovias federais da região, especialmente no período do feriado da Proclamação da República, que registra grande fluxo de veículos nas BRs 285 e 386.

Essas rodovias, caracterizadas por pistas simples e trechos sinuosos, apresentam intenso trânsito de veículos de carga e de passeio, exigindo maior atenção dos motoristas e dos agentes de fiscalização. Além disso, o aumento no volume de viagens longas com destino ao litoral gaúcho e catarinense, bem como à região metropolitana de Porto Alegre, frequentemente leva ao aumento das velocidades, elevando o risco de acidentes graves.

Foco na redução de acidentes graves e capacitação de policiais

A operação visa não apenas reforçar a presença policial em pontos críticos, mas também capacitar os policiais que atuarão diretamente na fiscalização de velocidade e ultrapassagens indevidas. A escolha dos pontos de fiscalização é embasada em análises de acidentalidade, considerando que, nos últimos anos, o excesso de velocidade tem sido uma das principais causas de acidentes graves, incluindo colisões, saídas de pista, capotamentos e atropelamentos.

Durante a abertura da operação, o Diretor de Operações substituto da PRF, Jeferson Almeida Moraes, destacou a importância da capacitação dos policiais e reafirmou o compromisso da PRF com a missão de reduzir o número de acidentes com lesões graves e óbitos nas rodovias federais.

A OTEVEL faz parte das ações do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito Brasileiro (PNATRANS), que visa fortalecer a segurança viária por meio de mecanismos como a intensificação da fiscalização de trânsito.