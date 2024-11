Motorista é dopado e tem caminhão roubado por ‘piratas do asfalto’ no Paraná

Na madrugada de terça-feira (12), uma quadrilha especializada em roubo de cargas, conhecida como “piratas do asfalto”, realizou um roubo a um caminhão baú com mercadorias do Mercado Livre. O motorista foi dopado pelos criminosos.

O caso aconteceu na PR-444, enquanto o caminhão seguia sentido Arapongas – Mandaguari. A quadrilha cercou o veículo e deu voz de assalto ao motorista, que foi forçado a seguir até uma estrada rural entre Mandaguari e Marialva.

Os criminosos usaram uma substância para dopar o motorista, deixando-o inconsciente. Em seguida, eles começaram a transferir a carga para outro caminhão.

Durante a ação, o caminhão parou de emitir sinal do rastreador, indicando que os bandidos haviam assumido o controle do veículo. No entanto, após o roubo, o rastreador passou a enviar a localização em tempo real, o que alertou a seguradora. A Polícia Militar de Mandaguari, com o apoio das equipes da Patrulha Rural e da Polícia Rodoviária Federal, rapidamente se deslocou para o local.

Os criminosos foram localizados na Estrada da Amizade. Ao avistarem a viatura policial, abandonaram o caminhão e a carga roubada, fugindo para o mato.

O caminhoneiro, ainda desacordado, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Após ser atendido por um médico interveniente, ele foi encaminhado ao hospital, mas não corre risco de vida.

A carga e os dois caminhões – um pertencente à transportadora e outro utilizado pelos criminosos – foram apreendidos. A Polícia Civil de Mandaguari investiga o caso para identificar os responsáveis pelo crime.