Vereadora eleita é esfaqueada pelo marido dentro de posto de saúde em SC

A vereadora eleita Deisi Felczak Pereira (PL) foi atacada com golpes de faca pelo marido dentro de um posto de saúde no município de Rio do Campo, no Vale do Itajaí, na tarde desta terça-feira, dia 12. A informação foi confirmada pela Prefeitura, que divulgou uma nota oficial durante a noite.

A vítima tem 40 anos, é técnica de enfermagem e foi golpeada no local do trabalho, por volta das 15h30. Segundo a Polícia Militar, o marido chegou portando uma faca e partiu para cima da mulher. Em seguida, ele também teria se esfaqueado. Os dois foram socorridos em estado gravíssimo.

O posto de saúde fica no interior do município, na localidade de Rio da Prata. “A administração municipal se solidariza com a técnica de enfermagem Deisi Felczak Pereira vítima de tentativa de feminicídio. Que Deus lhe dê pronta recuperação!”, diz um trecho da publicação da Prefeitura nas redes sociais