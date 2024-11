Direção da banda Os Atuais atualiza quadro clínico de Paulinho Dill

O vocalista da banda Os Atuais, Paulinho Dill, de 38 anos, segue internado em estado grave após um acidente de trânsito ocorrido na RS-307, entre Santa Rosa e Cândido Godói, no final da tarde de segunda-feira (11).

De acordo com um novo boletim médico divulgado nesta terça-feira (12), o estado de saúde de Paulinho permanece grave, mas ele apresentou uma leve melhora e está estável. O cantor está recebendo tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Dom Bosco do complexo do Hospital Vida & Saúde, em Santa Rosa.

Em uma nota publicada nas redes sociais, a banda Os Atuais agradeceu o apoio e as orações dos fãs, pedindo que continuem em pensamento positivo pela recuperação do músico.

"Foi muito grave. Neste momento, ele está hospitalizado em Santa Rosa. Ele está entubado, respirando por aparelhos. Neste momento, a gente quer muita oração, pedir o carinho de todos", afirmou Jacke Tolfo, diretor do grupo musical.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente foi causado por uma saída de pista seguida de capotamento. Paulinho, que conduzia um Mitsubishi Outlander, teria sido ejetado do veículo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.