Airbag do veículo conduzido por Paulinho Dill, da banda Os Atuais, não foi acionado no lado do motorista

Em entrevista ao programa Estação Província da Rádio Província FM, na manhã desta terça-feira, 12 de novembro, Daltro Bastos, ex-sogro de Paulinho Dill, relatou que, no momento do acidente, o airbag do lado do motorista não foi acionado, o que provavelmente contribuiu para que o cantor fosse ejetado para fora do veículo durante o capotamento, além do fato de que não estaria usando cinto de segurança no momento.

Paulinho Dill, da banda Os Atuais, envolveu-se em um acidente na Rodovia ERS-307, no trecho entre Santo Cristo e Cândido Godói, no final da tarde desta segunda-feira. Ele conduzia um SUV Mitsubishi Outlander e retornava para sua casa em Campina das Missões, após cumprir uma agenda de shows e bailes no fim de semana. O cantor foi encaminhado para atendimento em Santa Rosa. Segundo Daltro Bastos, o estado de saúde de Paulinho é considerado grave; ele sofreu traumatismo craniano, lesões na coluna e está entubado, respirando com auxílio de aparelhos.

Paulinho Dill ingressou no conjunto Os Atuais em 2018, formando dupla com Pino, que atualmente está aposentado dos palcos. Antes de integrar a banda, ele fazia parte da Indústria Musical e já havia passado por outras bandas renomadas do sul do país, como Flor da Serra e Pérola Negra.

Atual Formação do Conjunto Os Atuais

Os Atuais, um conjunto musical brasileiro originário de Tucunduva, no Rio Grande do Sul, foi formado em 5 de janeiro de 1968. Conhecidos como "Os Reis do Baile", a banda possui quatro discos de ouro, mais de 1.650.000 cópias vendidas e uma trajetória de mais de 50 anos de sucesso.

Em nota oficial, a banda pede respeito e compreensão à privacidade do músico neste momento.