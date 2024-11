Veículo colide em poste de concreto próximo a Escola Érico Veríssimo em Três Passos

Um veículo Honda colidiu em um poste de energia na Rua Gaspar Silveira Martins, nas proximidades da Escola Érico Veríssimo, em Três Passos.



A Brigada Militar atendeu a ocorrência e verificou que uma condutora perdeu o controle do veículo vindo a colidir com um poste de energia, localizado no canteiro central da rua.



A mulher que conduzia o veículo no sentido bairro/centro, não apresentava sinais de embriaguez alcoólica e relatou a guarnição da BM que teve sua visão ofuscada pelo sol no momento do ocorrido.



A condutora não se feriu com gravidade e o carro teve danos em sua parte frontal.