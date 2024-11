Grave acidente na ERS-210 deixa uma vítima fatal

Na noite desta sexta-feira (8), por volta das 19h15, um grave acidente resultou em uma morte na ERS-210, entre os municípios de Campo Novo e São Martinho, nas proximidades da empresa Laticínios Deale, em São Martinho.

O acidente envolveu uma caminhonete Ram e uma motocicleta Honda Biz. A condutora da moto, uma mulher argentina que residia em São Martinho com seu marido e dois filhos, morreu no local.

Segundo informações preliminares, a caminhonete Ram trafegava no sentido Campo Novo-São Martinho, enquanto a motocicleta seguia no sentido oposto, quando ocorreu a colisão frontal.

As autoridades investigaram as circunstâncias do acidente.