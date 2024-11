Empresário é preso por suspeita de torturar adolescente de 16 anos após desconfiar de namoro da filha com o jovem

Um empresário de 33 anos foi preso preventivamente, por suspeita de ameaçar e torturar um adolescente de 16 anos em Restinga Seca, na Região Central do Rio Grande do Sul. O homem teria desconfiado de um suposto namoro da filha, de 12 anos, com o jovem.

O pai do suspeito e avô da adolescente, um homem de 66 anos, também foi preso preventivamente. Com eles, a polícia apreendeu sete armas de fogo, munição e celulares.

A tortura teria ocorrido no dia 20 de outubro. Os suspeitos teriam levado e trancado o adolescente em uma casa, onde teriam praticado as agressões. Os investigados teriam, inclusive, realizado uma chamada de vídeo com amigos do jovem, reforçando ameaças contra o garoto.

Conforme a juíza Rosângela Maria Vieira da Silva, que determinou a prisão dos investigados, os indícios do crime foram verificados na ficha de atendimento ambulatorial do adolescente, em fotos e imagens de câmeras de monitoramento.

"A brutalidade com que agiram os representados não pode ser desprezada, uma vez que por mais de 10 minutos agrediram o menor com tapas, socos, arranhões, esganadura, compressão e torção dos testículos, causando-lhe imensa dor e falta de ar, que quase o fizeram desmaiar", diz a juíza.

Ainda de acordo com a Justiça, o crime foi cometido "após emboscada e em maior número de agentes, sem notícia de que a vítima estivesse portando qualquer arma ou outro meio de defesa".

O adolescente conseguiu fugir do local. Não há informações sobre as condições de saúde do jovem após as agressões.

Os suspeitos foram encaminhados para o Presídio Estadual de Agudo, a 30 km de Restinga Seca. Os nomes dos investigados não foram divulgados pela polícia nem pelo Judiciário. O caso tramita sob sigilo.