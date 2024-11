Criança e motorista de carro ficam feridos após colisão com carreta em São Luiz Gonzaga

cidente aconteceu por volta do meio-dia desta quinta-feira, 07 (Foto: Reprodução / Fernando Maya Comunicações)

Uma carreta e um Fiat/Uno colidiram por volta do meio-dia desta quinta-feira, 07, na BR-285 em São Luiz Gonzaga. O acidente aconteceu no entroncamento da rua João Goulart com a rodovia federal. Devido a colisão, o carro acabou saindo da pista e parou em meio à vegetação.

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência que deixou feridos o motorista e uma criança, ocupantes do carro. Eles foram encaminhados para atendimento médico. Já o motorista da carreta, trabalha para uma empresa de transportes de Vista Gaúcha, não se feriu.