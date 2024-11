Motociclista de 17 anos morre após colisão com trator na ERS-323, em Jaboticaba

No início da noite desta quarta-feira, 6, um grave acidente resultou na morte de um jovem na ERS-323, em Jaboticaba, próximo a Esquina Adventista. Ele foi identificado como Cleiton Rigon Bandeira, de 17 anos, morador do município.

Segundo as informações, o motociclista seguia no sentido Jaboticaba – Pinhal quando acabou colidindo na traseira de um trator com espalhador de adubos. Cleiton chegou a ser socorrido pela equipe de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Brigada Militar controlou o trânsito que seguiu lentamente em meia pista. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), também esteve no local para os devidos registros e trâmites necessários.