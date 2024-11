Brigada Militar realiza prisão em flagrante por roubo de veículo em Três Passos

Na tarde de ontem (06/11), Policiais Militares do 7° Batalhão de Polícia Militar, durante ações da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, prenderam dois indivíduos em flagrante por roubo de veículo e porte ilegal de arma de fogo em Três Passos.

Após troca de informações com a polícia militar de Santa Catarina, acerca do roubo do veículo Fiat Strada, ocorrido no município de Descanso/SC, a guarnição iniciou as diligências, logrando êxito na localização do veículo.

Foi realizada a abordagem e as buscas, pessoal e veicular, sendo localizada uma espingarda Cal.20, um revólver Cal.38, um Rifle Cal.22, 21 munições Cal.20, uma munição Cal.12, 12 munições Cal.38 e 144 munições Cal.22, além de uma grande quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o material encontrado e o veículo foram apreendidos, e os dois homens presos e apresentados na Delegacia de Polícia para lavratura do flagrante delito.