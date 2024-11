Grave acidente na ERS-518 entre Braga e Campo Novo na noite desta quarta-feira (06)

Um acidente grave envolvendo três veículos ocorreu na noite desta quarta-feira (06), por volta nas 21 horas, na rodovia ERS-518, entre Braga e Campo Novo, na altura de Passo da Divisa. Três pessoas ficaram gravemente feridas. Os veículos envolvidos foram um Fiat Fiorino de cor vermelha, um Ford Fiesta preto e uma caminhonete Ford Courier branca.

De acordo com informações colhidas no local, o Fiat Fiorino, que seguia no sentido Campo Novo-Braga, teria invadido levemente a pista contrári,a por motivos ainda desconhecidos. O primeiro veículo que vinha no sentido oposto, a Ford Courier, conseguiu desviar parcialmente utilizando o acostamento estreito, mas sofreu o estouro de dois pneus. O segundo veículo, o Ford Fiesta, não conseguiu desviar a tempo e acabou colidindo frontalmente com o Fiorino.

Com o impacto, o Ford Fiesta foi arremessado para fora da pista, ficando virado no sentido oposto. Já o Fiat Fiorino parou atravessado na pista, bloqueando a passagem. O casal que estava na Ford Courier saiu ileso do acidente, mas os dois ocupantes do Ford Fiesta sofreram ferimentos graves. No Fiat Fiorino, um dos ocupantes teve ferimentos leves, enquanto o condutor ficou gravemente ferido.

As vítimas foram socorridas rapidamente por uma ambulância e equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Braga, que chegou ao local em tempo recorde. A Brigada Militar também compareceu, controlando o trânsito, que precisou ser interrompido por um curto período.

A rodovia ERS-518, conhecida pela falta de acostamento, vegetação densa nas margens e sinalização escassa, pode ter contribuído para o acidente, segundo moradores locais.

Não há informações sobre o estado de saúde atual dos que foram conduzidos ao Hospital.