Polícia Civil prende três suspeitos de tortura e roubo em Frederico Westphalen

Policiais da Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen realizaram a prisão de três suspeitos envolvidos em crimes de tortura e roubo ocorridos no dia 24 de outubro de 2024, na Rua Arthur Milani, Bairro Centro, nesta cidade. A operação resultou na detenção de dois executores e um dos mandantes do crime, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão.

A investigação identificou que o crime foi motivado por um desacordo comercial entre a vítima e os mandantes, envolvendo a negociação de um ponto comercial. Insatisfeitos com o desfecho da transação, os mandantes teriam encomendado a agressão à vítima com o objetivo de coagi-la e intimidá-la para atender às suas exigências financeiras.

Os dois suspeitos responsáveis pela execução das agressões possuem antecedentes criminais e, à época dos fatos, estavam em regime de saída temporária do sistema prisional de Frederico Westphalen, onde cumpriam pena por outros crimes graves. A atuação criminosa desses indivíduos durante a saída temporária demonstra um grave desrespeito ao sistema de justiça e à medida de confiança da saída temporária, o que motivou a decretação das prisões preventivas.

As prisões foram decretadas pelo Poder Judiciário a partir de representação da Autoridade Policial, Delegado de Polícia Jacson Oiliam Boni, que apresentou fundamentação baseada em provas e indícios suficientes para justificar a necessidade das prisões preventivas, visando garantir a ordem pública e a integridade do processo investigativo. Durante o cumprimento dos mandados de busca, foram apreendidos objetos e evidências que irão auxiliar nas investigações em curso.

A Polícia Civil orienta a comunidade a buscar soluções para conflitos comerciais ou outros tipos de desacordo exclusivamente por meio das vias legais, evitando qualquer tentativa de justiça com as próprias mãos. "É fundamental que a população confie nas instâncias judiciais para resolver disputas, assegurando que o direito e a justiça prevaleçam de forma pacífica e ordenada".

Este comunicado reforça o compromisso da Polícia Civil em garantir a ordem pública e combater a criminalidade, agindo firmemente para que a lei seja respeitada e que a sociedade seja protegida contra a violência e a intimidação.