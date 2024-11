Corpo de Bombeiros é chamado para atender vítima de disparo de arma de fogo em Sede Nova

O Corpo de Bombeiros de Três Passos se deslocou, por volta das 22h50 de terça-feira, 5, a pedido da sala de operações da Brigada Militar, para realizar atendimento à vítima de disparo de arma de fogo em Sede Nova.

Segundo informações do solicitante, a vítima havia sido baleada na praça, no centro da cidade.

Enquanto a guarnição deslocava (já no município de Humaitá) o operador da sala de operações da Brigada Militar, nos informou que a guarnição da Brigada Militar havia chegado ao local do tiroteio e que a ambulância do município de Sede Nova já estava no local. Também informou que a vítima baleada não foi localizada, provavelmente evadiu do local. Então a guarnição retornou ao quartel.