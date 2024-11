Investigação sobre homem e mulher encontrados mortos em Ijuí aguarda resultados de perícia

A Polícia Civil aguarda os resultados das perícias para seguir a investigação sobre as mortes de Rosângela Prater Antonello, 55 anos, e Ademir dos Santos Silva, 43. Os dois foram encontrados mortos — Rosângela trancada no banheiro e Ademir concretado na calçada — no começo de outubro em Ijuí, no noroeste gaúcho.

A expectativa era que os laudos saíssem na última semana. O Instituto-Geral de Perícias (IGP), porém, informou na última quarta (30) que, considerando a complexidade dos exames solicitados, os resultados só devem ser concluídos em cerca de 30 dias — ou seja, perto do fim de novembro.

Conforme o delegado regional de Ijuí, Ricardo Miron, os laudos são essenciais para determinar os ferimentos e o parentesco entre as vítimas, além de confirmar o que causou a morte dos dois. Tanto Rosângela quanto Ademir não eram vistos desde 7 de setembro.

O corpo de Rosângela foi encontrado dentro do banheiro da casa onde vivia no bairro São José, de Ijuí, em 8 de outubro. Estava em estado avançado de decomposição no cômodo que tinha a porta parafusada e vedada com silicone.

Na manhã do dia 9, a Polícia Civil encontrou o corpo que parecia ser de Ademir enterrado e coberto de concreto em uma cova improvisada nos fundos da propriedade. Da mesma forma, estava em estado avançado de decomposição, o que dificultou a identificação.

Com a perícia, o órgão poderá confirmar que se trata de Ademir — a principal suspeita até agora.

Suspeito está preso

A Polícia Civil trata o crime como homicídio duplamente qualificado. Em 10 de outubro, prendeu um suspeito temporariamente. Como a prisão tem prazo de 30 dias, ele segue detido até 10 de novembro.

O homem se identificou como sobrinho de Rosângela e informou que trabalhava como caseiro na residência. Inicialmente ele prestou depoimento como testemunha e, após investigação, tornou-se suspeito.