Brigada Militar mira motociclistas por barulho e manobras perigosas durante a madrugada em Santa Rosa

A Brigada Militar (BM) de Santa Rosa busca identificar motociclistas que estão fazendo barulho e manobras perigosas durante as madrugadas em Santa Rosa. A informação partiu do Tenente Coronel Valtair Dornelles, Comandante do 4° BAPF – Batalhão de Polícia da Área de Fronteira.

A corporação recebeu denúncias apontando que pelo menos três motociclistas estariam empinando motocicletas e andando somente em uma roda, gerando incômodo durante a noite no bairro Planalto.

Além de constituírem infrações de trânsito, as manobras ameaçam a segurança no trânsito, tanto para quem pilota quanto para outras pessoas. Além disso, o barulho irregular em motos pode ser enquadrado como perturbação do sossego, além de infringir o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Fiscalização intensificada

No início do mês passado, a BM de Santa Rosa anunciou que passaria a autuar motociclistas que transitarem com motos que tiverem cano de descarga adulterado. A confirmação partiu do comando da BM, que deu início à fiscalização. Na ocasião, o comando antecipou à reportagem do Jornal Noroeste que a moto adulterada ainda terá um prazo para adequar e o proprietário apresentar o veículo aos policiais. Entretanto, quem manter a adulteração terá o veículo recolhido para o guincho.