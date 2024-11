O jovem Willian Michael Meyer, 30 anos, morreu vítima de acidente de trânsito que ocorreu por volta das 10h da manhã deste sábado (02), em Farroupilha na região da Serra Gaúcha.

A moto do três-maiense William, colidiu frontalmente com uma caminhoneta na VRS-813, no trajeto entre Farroupilha e Garibaldi.

O rapaz foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi, e encaminhado para o hospital de Farroupilha, onde faleceu quando recebia atendimento médico.