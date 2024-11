Motorista com mandado de prisão é detido após acidente em Santa Maria

Um jovem de 24 anos, condutor de uma S10, foi preso por volta das 18h deste domingo (3), após o veículo que dirigia ser atingido por um automóvel Meriva na BR-158, em Santa Maria. Ao atender a ocorrência, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o motorista.

De acordo com a ocorrência, os veículos trafegavam no mesmo sentido da rodovia quando colidiram lateralmente, ocasionando o capotamento da S10, onde estavam o motorista, que não ficou ferido, e duas passageiras, de 27 e 46 anos, que foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico com lesões leves. Os ocupantes do Meriva não sofreram ferimentos.

Ambos os veículos, emplacados em Santa Maria, foram removidos pelo guincho. O motorista detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e, em seguida, conduzido ao sistema prisional

.