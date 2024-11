Acidente envolvendo veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Vista Gaúcha

Um veículo da secretaria municipal da saúde de Vista Gaúcha tombou dentro de um valentão as margens da RSC-163, em Tenente Portela, no começo da tarde desta sexta-feira, 1º de novembro.



O condutor de um veículo Chevrolet Spin trafegava no sentido Vista Gaúcha a Tenente Portela por volta das 12h20, quando em uma curva acentuada próximo a encubadoura de ovos, o condutor, e único ocupante do veículo perdeu o controle da direção, tombando dentro da valeta.



O motorista não se feriu. Populares ajudaram o homem a sair do veículo, que teve danos de grande monta.