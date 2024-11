Segundo homicídio em uma semana é registrado em Palmeira das Missões

Na manhã desta sexta-feira (1º), a Brigada Militar foi acionada, via 190, para atender a uma ocorrência de homicídio na Rua Oito, no Loteamento Céu Azul, em Palmeira das Missões. No local, a guarnição encontrou um homem de 20 anos, já em óbito, caído ao solo com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça e com as mãos amarradas. A vítima tinha antecedentes criminais.

O local foi isolado, e a Polícia Civil foi chamada para dar sequência à investigação. Até o momento, não há suspeitos ou testemunhas do crime.

Este é o segundo homicídio ocorrido no Loteamento Céu Azul nesta semana. Na terça-feira (29), outro homem foi encontrado morto na mesma área, também com ferimentos de arma de fogo na cabeça. Assim como no caso desta sexta-feira, não há informações sobre suspeitos ou testemunhas.