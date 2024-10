Jovem de 19 anos é morto a facadas em Frederico Westphalen

Um jovem de 19 anos foi morto com golpes de faca na noite desta quarta-feira (30) em Frederico Westphalen. O crime ocorreu por volta das 19h30min, na Rua Duque de Caxias, no bairro Santo Inácio. Conforme a Brigada Militar, a vítima e o suspeito, de 34 anos, eram colegas de trabalho e o crime aconteceu após uma briga no final do expediente, que envolveu também o pai do suspeito, de 79.

Testemunhas que acionaram a polícia alegaram que a discussão começou na rua. Aos policiais, o pai do suspeito disse que foi empurrado pela vítima, bateu com a cabeça no meio fio e desmaiou. A faca utilizada pelo suspeito de ter cometido o crime era do pai. Ela foi encontrada em uma lixeira pelos policiais.

O suspeito do crime e o pai foram presos em flagrante na casa deles, encaminhados à delegacia e liberados posteriormente. A Polícia Civil investiga o caso.