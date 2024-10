Ação policial resulta na prisão de um casal e apreensão de cocaína em Três de Maio

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Brigada Militar resultou na prisão de um casal e apreensão de 1kg de cocaína em Três de Maio no início da noite desta terça-feira (29). Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência, os policiais encontraram uma bucha de cocaína em baixo de um colchão, outra bucha em um balcão e uma balança de precisão.

Como foi visto o arremesso de um invólucro para o matagal, as buscas seguiram na parte externa, onde localizaram outra bucha de cocaína com 40g. Uma embalagem plástica que estava enterrada escondia outras três porções da droga. A droga apreendida totalizou um quilo de cocaína, avaliada em R$ 100 mil. O casal de moradores foi preso em flagrante e recolhido no sistema prisional.