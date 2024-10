BR 386 está bloqueada em Iraí

Os povos indígenas de Iraí estão bloqueando a BR-386, na manhã desta quarta-feira, 30, na altura do km 2, em protesto ao Marco Temporal. O bloqueio também deve atingir a ERS 324, que liga Iraí a Ametista do Sul. Motoristas que utilizariam o trajeto como rota para se deslocar entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem procurar caminhos alternativos.

Para os usuários que resolverem optar por seguir por rota alternativa, a Polícia Rodoviária divulgou as seguintes opções: