Homem é morto a facadas em Vista Gaúcha

Um homem morador de Itapiranga foi morto a facadas na tarde desta terça-feira (29), por volta das 16h20, na comunidade de Salto Guarita, interior do município de Vista Gaúcha-RS. Dois suspeitos do crime foram presos.

A vítima é um homem de 34 anos, morador de Itapiranga. O homem foi socorrido e conduzido ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Conforme o Delegado responsável pelo caso, Roberto Audino, dois suspeitos do crime foram presos, ambos são moradores de Barra do Guarita-RS, com idade de 18 e 30 anos. Eles já eram investigados pelo tráfico de drogas.

O Delegado informou que a Polícia Civil gaúcha trabalha inicialmente com linha de investigação de que o crime ocorreu por motivação relacionada ao tráfico de drogas.