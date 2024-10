No início da noite desta segunda-feira, 28, a Brigada Militar através dos policiais militares do 37° Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem que estava sendo procurado pela justiça, com mandado de prisão da comarca de Chapecó/SC e São Valentim/RS.

O indivíduo, que tem 32 anos, estava foragido desde o ano de 2014, possuindo uma extensa ficha criminal. Ele foi preso pelos policiais militares de Rodeio Bonito e encaminhado ao sistema penitenciário.