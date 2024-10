Tentativa de homicídio é registrada em Santa Bárbara do Sul

Por volta das 21h30 deste domingo, 27 de outubro, uma briga resultou em pelo menos duas pessoas feridas por facadas e disparo de arma de fogo, em Santa Bárbara do Sul/RS.

Conforme informações, as vítimas estariam reunidas em uma residência no Bairro Aparecida, momento que dois indivíduos chegaram no local e iniciaram a briga. Durante luta corporal, uma mulher foi atingida de facão em uma das mãos e um homem baleado na altura do quadril. Os suspeitos fugiram do local e as vítimas encaminhadas ao Hospital Santa Bárbara Beneficente.

A Brigada Militar foi acionada, porém não obtivemos a confirmação se houve prisões ou apreensões nessa ocorrência.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Até o fechamento da matéria, recebemos a confirmação que a vítima mulher já havia dado alta hospitalar, porém não conseguimos confirmar o estado de saúde do homem.