Homem é assassinado a tiros após discussão em bar em Trindade do Sul

Um homem foi morto a tiros na noite de sábado, 26 de outubro, após uma briga em um bar na cidade de Trindade do Sul. Segundo informações da Brigada Militar (BM), o crime ocorreu na Rua Timbaúva, no centro da cidade.

A BM de Nonoai foi acionada com a denúncia de disparos de arma de fogo, chegando ao local para encontrar um veículo Ford Escort estacionado na via, com marcas de tiros na porta. O condutor do veículo, um homem cuja identidade e idade não foram divulgadas, foi socorrido e levado ao Hospital Regional Santa Rosa de Lima, onde faleceu devido aos ferimentos.

Testemunhas relataram à polícia que o suspeito fugiu em um Volkswagen Gol branco em direção ao município de Três Palmeiras. A BM continua com as investigações para localizar o suspeito e apurar as circunstâncias do crime.