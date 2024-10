Van da Secretaria de Saúde Indígena capota na ERS-330, em Tenente Portela

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira, na entrada da comunidade indígena ABC, localizada às margens da ERS-330, em Tenente Portela. Segundo informações preliminares, o acidente envolveu uma van da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), que acabou capotando no local e uma camionete. A colisão entre os dois veículos acabou causando o capotamento do veículo de transporte coletivo.

Apesar da gravidade do incidente, não houve registro de feridos, resultando apenas em danos materiais. As autoridades estão no local avaliando as circunstâncias do acidente, que ocorreu durante a prestação de serviços de saúde à comunidade indígena. A van permanece no local enquanto as medidas de remoção são providenciadas.