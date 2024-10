Identificada a vítima fatal do acidente na ERS-518 entre Campo Novo e Braga

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta deixou uma vítima fatal na noite desta segunda-feira (21), na ERS-518, no trecho entre as cidades de Braga e Campo Novo, no noroeste do Rio Grande do Sul. O motociclista, identificado como Antônio Gilberto da Mota, conhecido regionalmente como “Caticôco”, morreu no local.

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 20h15min. A vítima conduzia uma motocicleta que trafegava no sentido Campo Novo-Braga. Ainda não há confirmação sobre a causa do acidente ou se houve a participação de outro veículo. No entanto, indícios apontam para a possibilidade de um segundo veículo estar envolvido, que teria fugido sem prestar socorro.

Caticôco era figura conhecida na região por sua trajetória no futebol, tendo defendido clubes em diversos municípios locais. As autoridades foram acionadas imediatamente, e equipes da Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos e controlar o trânsito, que ficou interrompido por algumas horas.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do acidente.