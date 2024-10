Polícia Civil investiga série de arrombamentos em comércios de Tenente Portela

A Polícia Civil de Tenente Portela, com o apoio da Brigada Militar e do setor de inteligência, está investigando uma série de arrombamentos que ocorreram em comércios do município nos últimos dias. Algumas empresas foram alvo de ações criminosas, com arrombamentos ou tentativas de invasão.

O caso mais recente aconteceu em uma empresa de produtos de limpeza, onde, apesar dos danos causados na porta do estabelecimento, o furto não foi consumado. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito utilizando um casaco com touca, dificultando sua identificação.

As autoridades de segurança local orientam os comerciantes a reforçarem a segurança de seus estabelecimentos, diante da onda de crimes registrados.