Jovem morre após capotamento de veículo na RS-342 em Três de Maio

Um jovem de 22 anos perdeu a vida após capotar o veículo que conduzia na RS-342, em Três de Maio, na madrugada deste domingo (20), por volta das 4h45min.

A vítima, identificada como Mateus Felipe Kich Markus, dirigia um automóvel Golf com placas de Horizontina e seguia no sentido Horizontina quando, ao chegar na entrada de acesso ao Pesque Pague Stein, perdeu o controle do veículo, que capotou. O motorista foi ejetado do carro e morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar atenderam a ocorrência, que foi registrada pelo Comando Rodoviário e pela Polícia Civil, que seguirá com a investigação.