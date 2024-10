Homicídio é registrado no bairro de Padre Gonzáles, em Três Passos

Um homicídio registrado no final da madrugada deste domingo (20), no Bairro de Padre Gonzales, em Três Passos.

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada às 5h15 de hoje para averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Durante o deslocamento os Policiais Militares foram informados que havia um homem baleado e que a unidade do SAMU já havia sido comunicada.

Ao chegar no local o autor do disparo havia se evadido a poucos instantes. Diante do relato, a guarnição de imediato realizou buscas nas proximidades, porém não logrou êxito em localizar o autor.