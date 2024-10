Pai e filho naturais de Frederico Westphalen são abordados levando 37,5 mil dólares nas cuecas e nos bolsos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira, 37.500 dólares que estavam sendo transportados por pai e filho na BR-158, em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. As cédulas estavam escondidas nas cuecas do pai e nos bolsos do filho.

De acordo com a PRF, os suspeitos são naturais de Frederico Westphalen. O pai, de 52 anos, não possuía antecedentes criminais, enquanto o filho, de 29, já havia sido preso anteriormente por contrabando.

A abordagem ocorreu pela manhã, quando os agentes pararam o veículo com placas de Palmitos (SC) em que os dois homens viajavam. Durante a revista, foram encontrados 17,5 mil dólares escondidos nas roupas íntimas do pai e 20 mil dólares nos bolsos do filho. O valor total, equivalente a cerca de R$ 227 mil, foi apreendido, já que os homens não conseguiram comprovar a origem do dinheiro.

Pai e filho foram autuados e liberados em seguida, e responderão em liberdade por crime financeiro.