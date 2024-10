Uma jovem de 27 anos, morreu após sofrer uma queda com a motocicleta que conduzia e ser atropelada por um caminhão, em Santa Rosa. O acidente ocorreu por volta das 6h da manhã desta sexta-feira (18), na Av. Expedicionário Weber, no bairro Cruzeiro.

Depois de cair com a moto, próximo da Botoli o caminhão que se deslocava logo atrás acabou atropelando a mulher que receceu atendimento de uma equipe do Samu, mas morreu no local do acidente.