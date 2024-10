Polícia realiza operação para capturar condenado por estupro na divisa entre Itapiranga e São João do Oeste - SC

Uma grande operação policial foi desencadeada no início da tarde desta quinta-feira, 16 de outubro, na localidade de Linha Poná, interior de São João do Oeste, próximo à divisa com Itapiranga, em Santa Catarina. O objetivo é capturar um homem condenado, em 2019, a 47 anos de prisão pelo crime de estupro, cometido junto com três irmãos em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul.

A ação conta com a participação de agentes da DEIC, da Polícia Militar de São João do Oeste e do helicóptero SAER-FRON da Polícia Civil. De acordo com o delegado Alan Antunes, da DEIC, ao perceber a chegada dos policiais em sua residência, o condenado fugiu para uma área de mata densa.

Para auxiliar nas buscas, estão sendo utilizados cães farejadores e drones e um Helicóptero. A operação mobiliza duas viaturas da DEIC, uma da Polícia Militar e um veículo descaracterizado. As buscas seguem intensas na área de mata, e a polícia permanece no local para capturar o foragido.