Motociclista fica gravemente ferido em acidente na ERS-587, em Seberi

Na tarde desta quarta-feira dia 16 de outubro, aconteceu um gravíssimo acidente na ERS 587, na Linha Progresso em Seberi, proximidades do Motel.

Segundo informações de populares que visualizaram o acidente, uma caminhonete Fiat Strada de uma empresa, transitava sentido Cristal do Sul para Seberi e o motociclista vinha no sentido contrário quando ocorreu a colisão frontal.

Na colisão o motociclista residente na Linha Cioti seberi ficou gravemente ferido e foi socorrido por populares que transitavam na ERS, e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que compareceu no local e encaminhou o mesmo ao Hospital Pio XII de Seberi com várias fraturas nos membros inferiores e superiores, até o fechamento desta informação não havia sido divulgado informações sobre o estado de saúde do mesmo.

O condutor da caminhonete não se feriu com gravidade.