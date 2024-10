Indígena vítima de golpes de faca morre no Hospital Santo Antônio

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, investiga um homicídio ocorrido na localidade do KM 10, na Área Indígena do Guarita. A vítima, Antônio Péngu Sales, de 58 anos, foi atacada com golpes de arma branca na manhã do dia 12 de outubro.

Devido à gravidade dos ferimentos, Sales faleceu na tarde desta quarta-feira, 16 de outubro, no Hospital Santo Antônio.

Um adolescente de 17 anos foi identificado como suspeito do crime, mas as investigações continuam para verificar a possível participação de outros envolvidos, bem como esclarecer a motivação do homicídio.