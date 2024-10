Mulher suspeita de matar grávida para roubar bebê é presa em Porto Alegre

A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher de 42 anos suspeita de matar uma grávida para roubar o bebê, em Porto Alegre. Ela foi presa em flagrante na noite dessa terça-feira (15), em um hospital da Capital. A apuração policial indica ainda que a mulher conseguiu levar o bebê, um menino, até um hospital. No local, foi constatado que a criança já estava em óbito. Após exames, a equipe médica descobriu que a mulher não teria como ter dado à luz a criança. A Polícia Civil, então, foi acionada.

Segundo a delegada Graziela Zinelli, plantonista da Delegacia de Homicídios de Porto Alegre, a investigação inicial aponta que a mulher sonhava em engravidar e, nas últimas semanas, estaria simulando gravidez. Na segunda-feira (14), no bairro Mario Quintana, ela teria convidado uma amiga grávida, de 25 anos, para ir a sua casa com a promessa de que a presentearia com brinquedos e itens de enxoval. No local, conforme a polícia, a mulher teria matado a amiga grávida e roubado o feto de nove meses. Segundo a delegada, a suspeita afirmou que teria o bebê no mesmo dia que faz aniversário, 14 de outubro.

A vítima estaria completando nove meses de gestação nesta semana. O bebê, conforme laudo, tinha 46cm e pesava 2,1 quilos.

Na casa da suspeita, o corpo da vítima foi localizado pelos policiais. A delegada reforça que a investigação da Polícia Civil seguirá ouvindo possíveis outras pessoas envolvidas no caso.