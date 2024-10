Acidente com vítima fatal é registrado em Tenente Portela na RST 472

Um grave acidente foi registrado por volta das 23 horas desta terça feira 15 de outubro na RST 472, entre Tenente Portela e Três Passos, nas proximidades do cemitério do baixo azul, interior de Tenente Portela. Segundo informações dos bombeiros voluntários de Tenente Portela, um caminhão carregado de suínos tombou na curva. O condutor faleceu no local.

A carga ficou espalhada nas proximidades e foi necessário o uso de um caminhão munck e uma escavadeira hidráulica para a retirada do corpo da vítima que ficou presa as ferragens, trabalho que durou mais de três horas. A vítima foi identificada como Ronaldo da rosa Anderson 31 anos. Ronaldo conduzia um caminhão, modelo Volvo VM 260, com placas Augusto Pestana.